فيريرا يكشف ما حدث في سوبر 2016: "كهربا" تجاهلني

يرى البرتغالي جيزوالدو فيريرا مدرب الزمالك أن فريقه هو الأقوى قبل مواجهة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم لكن عليه إثبات ذلك، مؤكدا أن النهائيات تكسب ولا تلعب.



وتستضيف مدينة العين الإماراتية يوم الجمعة مباراة السوبر بين الزمالك بطل الدوري والكأس و غريمه التقليدي الأهلي الراغب في الانتفاضة بعد عام بائس.



وقال فيريرا للصحفيين يوم الخميس: الزمالك هو الأقوى ولكن يجب إثبات ذلك داخل الملعب. الدافع هو تحقيق اللقب، ومع الوقت سيتحسن الأداء.



وحول الصفقات الجديدة التي دعم بها الزمالك صفوفه أوضح: أي لاعب يأتي يجب أن يكون أفضل من الموجودين. لكن لابد أن يحصلوا على الوقت للتأقلم على أجواء الفريق.



وأضاف فيريرا أنه شاهد مباريات الأهلي الأخيرة ولم يجد أي تغيير في تشكيلة الفريق.



وتابع: الزمالك مستمر بنفس لاعبيه، وهناك منافسة قوية بين القدامى والجدد.



وشدد: نحن هنا كأبطال الدوري والكأس وهو أمر مرضِ للغاية. تأقلمنا على الأجواء (في العين) والاستعدادات تسير بشكل جيد.



وأكد مدرب بورتو وسانتوس البرازيلي السابق: النهائيات تلعب للفوز وليس لتقديم الأداء الممتع. نتطلع لتحقيق الفوز في مباراة الجمعة.



وعن غياب المدافع البارز محمود حمدي (الونش) بسبب إصابة خطيرة قال: هو لاعب مهم ويمثل قيمة كبيرة لنا، لكننا سنحاول أن نلعب بكل قوتنا وفي حالة الفوز سنهديه اللقب.



وتطرق فيريرا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر عام 2015، والتي خسرها 3-2 في فترته الأولى مع الزمالك قائلا: كانت أحداثها كثيرة، وكهربا (لاعب الأهلي حاليا) أهدر ركلة جزاء (بعد أن أصر على التسديد وتجاهل ترتيب المسددين) لأنه كان صغير السن، ومنذ فترة بسيطة حدث موقف مشابه ولكن الأمور الآن محددة بشكل أكبر.



وأكمل: بعدها حصل الأهلي على ركلة جزاء، لكن لو كانت تقنية الفيديو حاضرة لألغيت. ما حدث في الشوط الأول أثر على الفريق، لكن هذه كرة القدم.



وتوج الأهلي 11 مرة بلقب السوبر، منها خمس مرات على حساب الزمالك الذي حمل اللقب أربع مرات وتغلب مرتين على غريمه بركلات الترجيح.



وسيقود المباراة طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو جوزيه، وفي حالة التعادل يحتكم الفريقان لركلات الترجيح على الفور.

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