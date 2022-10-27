كولر في النهائيات.. فوز وحيد خلال ربع قرن

يتطلع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري إلى الفوز بالنهائي الثاني في مسيرته التدريبية التي بدأت منذ ربع قرن، حينما يلاقي الجار الزمالك في بطولة السوبر المصري.

وسيلعب كولر مباراة الديربي الأولى له منذ توليه المهمة الفنية للأهلي خلال كأس السوبر المقام على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية يوم الجمعة.

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ومنذ المحطة التدريبية الأولى له موسم 1997-1998 مع نادي فيل 1900 السويسري، لعب كولر 3 نهائيات كانت جميعها في كأس سويسرا، فاز بلقب وحيد وخسر اثنين.

وخسر كولر النهائي الأول له حينما كان على رأس القيادة الفنية لنادي غراسهوبر زيورخ بملعب سانت جايكوب بارك أكبر الملاعب السويسرية ومن نظيره بازل في مايو 2002، بهدفين لهدف بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين.

تقدم بازل في الدقيقة الخامسة وتعادل فريق كولر قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، لكن ركلة جزاء مراد ياكين في الدقيقة 113 منحت اللقب للعملاق السويسري.

ونجح كولر في الفوز باللقب ذاته والذي يعد الأخير حتى الآن بمسيرته، لكن هذه المرة مع بازل وعلى حساب فريق ثون في مايو 2019 وبهدفين لهدف.

وجاءت الخسارة الثانية في أغسطس 2020 على يد يانغ بويز وخلف أبواب مغلقة، تقدم بازل في الشوط الأول وعادل يانغ بويز النتيجة مع انطلاقة الشوط الثاني، قبل أن يحسم الأخير هوية الفائز بلقب كأس سويسرا قبل دقيقة وحيدة على نهاية المباراة.