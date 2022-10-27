كولر محذراً: لا تنسوا قوة الأهلي

وصف السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي مواجهة الزمالك في مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم بالصعبة، لكنه شدد على أن فريقه يتحلى بالقوة الكافية.



وتستضيف مدينة العين الإماراتية يوم الجمعة مباراة السوبر بين الزمالك بطل الدوري والكأس و غريمه التقليدي الأهلي الراغب في الانتفاضة بعد فترة بائسة.



وقال كولر للصحفيين يوم الخميس: أنا سعيد للغاية باللعب أمام مدرجات ممتلئة وضد الزمالك الذي ينافس الأهلي على صدارة الدوري المصري في الموسم الحالي.



وأضاف: سنواجه غدا فريقا قويا، وهو الزمالك، لكن علينا ألا ننسى أن الأهلي فريق كبير، وهو ما يؤكد صعوبة المواجهة بين الفريقين.



وواصل مدرب منتخب النمسا وبازل السابق: توليت المسؤولية منذ ستة أسابيع فقط، أواصل التعرف على اللاعبين بشكل يومي في التدريبات اليومية والمباريات، ونحاول أن نتقرب من بعضنا البعض أكثر، وأمامنا المزيد من الوقت للوصول للمستوى الذى أرغب في الوصول إليه مع الأهلي.



وحول غياب لاعب الوسط البارز أليو ديانغ بسبب الإصابة أوضح: هو لاعب مهم، لكن الأهلي يضم قائمة كبيرة من اللاعبين ولديه البدائل التي لا تلعب بنفس خصائصه لكنهم يستطيعون تعويضه.



ووعد محمد الشناوي قائد الفريق جماهير الأهلي بتحقيق اللقب.



وقال حارس الأهلي للصحفيين: نعد الجماهير بتحقيق اللقب، ونتطلع لتقديم الأفضل وحصد جميع البطولات المقبلة.



وتابع: لاعبو الأهلي والزمالك أصدقاء في منتخب مصر، والفوز حق مشروع للجميع وسنبارك للفائز ونتمنى التوفيق للطرف الخاسر.



وأتم: لا أعلم لماذا يتم التركيز على أسباب خسارة لقبي الدوري والكأس، لكني أذكركم بأن الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي وبأنه الفريق الأكبر في القارة.



وتوج الأهلي 11 مرة بلقب السوبر، منها خمس مرات على حساب الزمالك الذي حمل اللقب أربع مرات وتغلب مرتين على غريمه بركلات الترجيح.



وسيقود المباراة طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو جوزيه، وفي حالة التعادل يحتكم الفريقان لركلات الترجيح على الفور.

مادة اعلانية