لابورتا آسفًا: لا يمكنني أن ألوم أحدًا

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أن خروج فريقه من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "مؤسف" لكنه دافع عن فلسفته بشأن "المشروع اليافع" تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وودع النادي الكاتالوني دوري الأبطال بعد فوز إنتر ميلان الإيطالي على فيكتوريا بلزن التشيكي 4 - صفر قبل أن يسقط برشلونة على ملعبه أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف دون رد.

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هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها برشلونة من دور المجموعات لدوري الأبطال مرتين متتاليتين منذ أن حدث له الأمر ذاته في موسمي 1997 -1998 و1998 -1999 تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان غال.

وقال لابورتا لمحطة تليفزيون "برشلونة": إنه إمر مؤسف لكن لا يمكن لوم اللاعبين أو المدرب على أي شيء، علينا أن ننظر إلى الأمام، حيث تنتظرنا منافسات الدوري الإسباني والبطولات الاخرى.

وأضاف: إنه مشروع يافع ونعرف منذ البداية أننا سنواجه نجاحات وكبوات، لازلنا ننافس في الدوري الإسباني وعلينا أن نظهر قدرتنا على الاستمرار.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 11 مباراة ، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وأوضح لابورتا: الدوري الإسباني في غاية الأهمية والمنافسة مشتعلة، الرسالة تتلخص في النظر إلى الأمام، هذا يحدث بالفعل.