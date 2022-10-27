نابولي عن ضم رونالدو: لن نفعل أي شيء

نفى نادي نابولي الإيطالي إمكانية التعاقد مع القناص البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير المقبل.

وأكد نابولي متصدر الدوري الإيطالي أنه لا يعاني من أي جوانب قصور في الوقت الراهن.

مادة اعلانية

واستبعد كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنابولي حدوث أي عمليات ضم لأسماء كبيرة أو رحيل لاعبين بارزين في فريقه، مشيرا إلى أن نابولي على ثقة بأنه يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين وفي حالة مناسبة من التوازن.

ويبحث نابولي عن لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ موسم 1989 - 1990 حينما قاده الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا للقب.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليا برصيد 29 نقطة من 11 مباراة كما حقق خمسة انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا.

وقد يرحل رونالدو عن مانشستر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذا تلقى عرضا يناسب كافة الأطراف، في ظل سعيه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقال جيونتولي لمجموعة "ميدياست" الإعلامية: نحن بعيدون للغاية عن السوق، في الوقت الراهن نفكر فقط في الحياة اليومية، نحاول التحسن بشكل متواصل.

وفيما يتعلق برونالدو أوضح جيونتولي: سوق الانتقالات الشتوية في يناير من أجل الإصلاح، وليس علينا أن نصلح أي شيء، لذا أعتقد حقا أننا لن نفعل أي شيء.