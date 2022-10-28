سولاري: لن أتعرف على لاعبي المنتخب السعودي

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كشف خورخي سولاري مدرب المنتخب السعودي في كأس العالم 1994 أنه لن يتعرف على لاعبيه الذين شقوا طريقهم في المونديال وصولاً إلى ثمن النهائي بعد 28 عاماً منذ ذلك الإنجاز، مشيراً إلى أنهم كانوا يلعبون بطريقة أقرب إلى الهولندية.
وقال سولاري لبرنامج "في المرمى": أتذكر الدعيع والعويران، وأعرف اللاعبين بأرقامهم وخاناتهم في الملعب، لكن حقيقة لو قابلتهم اليوم في الشارع فلن أتعرف عليهم بعد 28 عاماً.
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وواصل: شقيقي إدواردو كان يحيي اللاعبين كل صباح وكأنه يعرفهم منذ 20 عاماً، وهذا أمر ساعدني، لأنني أحاول حينها في ذلك الوقت الضيق التعرف على خصائصهم الفنية وكيفية توظيفهم، وأود أن أشكرهم لأنهم تشربوا أفكاري في فترة قصيرة.
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