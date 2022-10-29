إيتو يقلل من هنري في "فيديو" مسرّب

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قلل صامويل إيتو مهاجم برشلونة الأسبق من إمكانيات زميله السابق في الفريق الكتالوني تيري هنري، مشيرًا إلى أن مستواه لم يكن على قدر مستوى المهاجم الكاميروني، وأن زميله نيكولاس أنيلكا أفضل منه.
وقضى إيتو مع هنري موسمين بألوان برشلونة، وحققا السداسية التاريخية موسم 2008-2009.
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وقال إيتو عن هنري فيديو تم تسريبه وتداولته وسائل الإعلام: هنري لم يكن جيدًا مثل أنيلكا.
وتابع: هنري كان جيدًا لكنني أفضل لاعبين آخرين، لم يكن جيدًا مثلي على سبيل المثال، لسوء أو حسن حظي أنني لم ألعب لفرنسا مثله.
وأضاف: اللعب في فرنسا يزيد اللاعبين بنسبة 70%، ليس بسبب جودتهم لكن بسبب الضجة المثارة حولهم.
وشارك الفرنسي والكاميروني في 11 هدفًا معًا خلال 57 مباراة باللونين الأزرق والأحمر.
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