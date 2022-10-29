بايرن يسحق ماينتس ويعتلي صدارة الدوري الألماني

سحق بايرن ميونخ ضيفه ماينتس 6-2 يوم السبت بفضل هدف من ساديو ماني الذي صنع هدفين ليعتلي حامل اللقب صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.



وأهدر السنغالي ماني، الذي افتتح التسجيل في الفوز 3-صفر على برشلونة بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ركلة جزاء لكنه تابعها في المرمى.



كما هز سيرج غنابري وجمال موسيالا وليون غوريتسكا وإيريك مكسيم تشوبو-موتنغ الشباك بالإضافة إلى البديل الشاب ماتيس تيل.



ويملك بايرن 25 نقطة متقدما بنقطتين على يونيون برلين ثاني الترتيب والذي يواجه بروسيا مونشنغلادباخ يوم الأحد.



وتراجع ماينتس إلى المركز الثامن وله 18 نقطة.

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