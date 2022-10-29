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قادش
توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 23 نقطة في المركز الثالث

في الدقيقة 99.. قادش يخطف فوزًا قاتلًا من أتلتيكو مدريد

مدريد - د ب أ
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فاز قادش على ضيفه أتلتيكو مدريد 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ألميريا على سلتا فيغو 3 - 1.

وسجل أهداف قادش ثيو بونغوندا في الدقيقة الأولى من اللقاء وأليخاندرو فرنانديز في الدقيقة 82 وروبين سوبرينو في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل هدفي أتلتيكو مدريد لويس هرنانديز، لاعب قادش بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85 وجواو فيليكس في الدقيقة 89.

ورفع قادش رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن عشر توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 23 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق ألميريا تأخره بهدف أمام ضيفه سلتا فيغو إلى فوز 3 - 1.

وتقدم سلتا فيغو بهدف سجله غابرييل فيجا في الدقيقة 25، وتعادل ألميريا عن طريق لاتزارو ماركيز في الدقيقة 52 وأضاف سيزار دي لاهوز الهدف الثاني لألميريا في الدقيقة 60 قبل أن يسجل اينيجو ايجواراس الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد جابرييل فيجا في الدقيقة 35.

ورفع ألميريا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد سلتا فيجو عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

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