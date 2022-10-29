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النصر وألميريا

مواجهة ودية بين النصر وألميريا في الرياض

العربية.نت
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أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن إقامة مباراة ودية بين النصر وألميريا الإسباني تحتضنها العاصمة الرياض.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": تم الاتفاق بين نادي النصر وألميريا على مباراة يوم 9 ديسمبر في الرياض.

ولا تعد هذه هي المواجهة الأولى بين ألميريا والفرق السعودية، إذ لعب مع الهلال خلال تحضيرات الفريقين للموسم الحالي بمدينة برمنغهام الإنجليزية أغسطس الماضي، وانتصر الفريق السعودي 2-1.

ويملك تركي آل الشيخ نادي ألميريا الذي صعد إلى "لا ليغا" مطلع الموسم الجاري.

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