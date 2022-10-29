مواجهة ودية بين النصر وألميريا في الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن إقامة مباراة ودية بين النصر وألميريا الإسباني تحتضنها العاصمة الرياض.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": تم الاتفاق بين نادي النصر وألميريا على مباراة يوم 9 ديسمبر في الرياض.

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ولا تعد هذه هي المواجهة الأولى بين ألميريا والفرق السعودية، إذ لعب مع الهلال خلال تحضيرات الفريقين للموسم الحالي بمدينة برمنغهام الإنجليزية أغسطس الماضي، وانتصر الفريق السعودي 2-1.

ويملك تركي آل الشيخ نادي ألميريا الذي صعد إلى "لا ليغا" مطلع الموسم الجاري.