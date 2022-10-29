ميسي ونيمار ومبابي يسجلون في الفوز على تروا

فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه تروا 4 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أهداف سان جيرمان كارلوس سولر في الدقيقة 24 وليونيل ميسي في الدقيقة 55 ونيمار في الدقيقة 62 وكيليان مبابي في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

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فيما سجل أهداف تروا تانغوي زوكورو (هدفين) في الدقيقتين الثالثة و52 وأنتي بالافيرسا في الدقيقة 88.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد تروا عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.