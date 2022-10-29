ميسي ونيمار ومبابي يسجلون في الفوز على تروا

وضع القراءة
100% حجم الخط
فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه تروا 4 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل أهداف سان جيرمان كارلوس سولر في الدقيقة 24 وليونيل ميسي في الدقيقة 55 ونيمار في الدقيقة 62 وكيليان مبابي في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.
مادة اعلانية
فيما سجل أهداف تروا تانغوي زوكورو (هدفين) في الدقيقتين الثالثة و52 وأنتي بالافيرسا في الدقيقة 88.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد تروا عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.
اقرأ أيضاً
-
غالتييه: تدريب ميسي ونيمار ومبابي هو الجنة بالنسبة ليشاهد كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار وهو يتألق في مواجهة مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم ... رياضة
-
خلاف نيمار ومبابي.. ميسي وراموس يتدخلانكشفت تقارير صحافية أن هناك اتفاقا عُقد بين نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي مبابي والبرازيلي نيمار بعدم التحدث عن علاقتهما علنًا مجددًا، وذلك بعد وساطة ... رياضة
-
ميسي يتحالف مع نيمار بهدف الحد من سلطة مبابيتحالف ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان مع صديقه البرازيلي نيمار لمحاولة الحد من سلطة الفرنسي الشاب كيليان مبابي داخل النادي، عقب سلسلة من المشاكل ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية