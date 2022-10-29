نابولي يقسو على ساسولو ويعزز صدارته

عزز فريق نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه ساسولو 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقمص فيكتور أوسيمين دور البطولة لنابولي بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الرابعة و19 و77 وأضاف خفيشا كفاراتخيليا الهدف الرابع في الدقيقة 36.

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وشهدت المباراة طرد أرماند لوريونت لاعب ساسولو في الدقيقة 84.

ورفع نابولي رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ساسولو عند 15 نقطة في المركز التاسع.