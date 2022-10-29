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رونالدو ميسي
ميسي ورونالدو في لقاء سابق

نهاية درامية.. مواجهة بين ميسي ورونالدو في نهائي مونديال 2022

العربية.نت
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كشفت توقعات تكنولوجية عن طرفي نهائي كأس العالم 2020 الذي ينطلق 20 نوفمبر المقبل، مشيرةً إلى أنه سيجمع بين منتخبي الأرجنتين والبرتغال.

ووقعت الأرجنتين في المجموعة الثالثة مع المكسيك والسعودية وبولندا، فيما ستلعب البرتغال ضمن المجموعة الأخيرة رفقة غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية.

وتنبأ حاسوب من مركز أبحاث "BCA" بمواجهة الأرجنتين والبرتغال في نهائي كأس العالم 2022، مع فوز كتيبة ميسي باللقب بركلات الترجيح.

كما توقع وصول إنجلترا لنصف النهائي، لكن البرتغال ستصعد على حسابها، وإقصاء حامل اللقب فرنسا من دور الـ16 على يد الأرجنتين.

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