يوفنتوس يواصل صحوته محليًا بنقاط ليتشي

حقق يوفنتوس ثالث انتصار على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتغلبه 1-صفر على مضيفه ليتشي بهدف البديل نيكولو فاجيولي يوم السبت.



وهز فاجيولي الشباك في الدقيقة 73 عندما أطلق تسديدة من عند حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيمن قبل أن تدخل المرمى مستغلا تمريرة من صمويل إلينج جونيور الذي حل بديلا قبل دقيقة واحدة.



وكاد ليتشي أن يدرك التعادل قرب نهاية المباراة عندما اصطدمت تسديدة متقنة من لاعب الوسط مورتن هيولماند بالقائم الأيسر.



وارتقى فريق المدرب ماسيميليانو أليغري إلى المركز السادس برصيد 22 نقطة متقدما بنقطة واحدة على إنتر، الذي يستضيف سامبدوريا في وقت لاحق يوم السبت، وأودينيزي الذي يحل ضيفا على كريمونيزي يوم الأحد.

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