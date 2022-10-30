أرتيتا يكشف موقف ساكا من المشاركة في كأس العالم

يأمل ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، ألا تكون الإصابة التي أجبرت بوكايو ساكا على الخروج في منتصف الشوط الأول خلال الفوز 5-صفر على نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد خطيرة وتهدد فرصة مشاركته في كأس العالم.



وصنع ساكا الهدف الأول لأرسنال لزميله غابرييل مارتينيلي، وبعد ذلك بقليل تعرض لتدخل من رينان لودي الظهير الأيسر لفورست، وحاول الاستمرار قبل أن يطلب استبداله.



وسيكون غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا في انتظار معرفة مدى إصابة ساكا قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق كأس العالم، إذ يمكن أن يكون لاعب أرسنال من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المنتخب.



لكن أرتيتا كان متفائلا عند سؤاله عما إذا كانت الإصابة خطيرة.



قال: أتمنى ألا تكون كذلك. كانت ضربة قوية، كان يعرج لكن لا أعتقد أنها أكبر من هذا. تعرض لعدة ضربات في قدمه وكاحله.



وشارك ريس نيلسون، بديل ساكا، لأول مرة في الدوري منذ أغسطس 2021، وسجل هدفين في غضون ثلاث دقائق في الشوط الثاني.



وقال أرتيتا: أنا سعيد لأجله، إنه يجتهد حقا، لقد تغير وتطور كثيرا، على الرغم من أنه لم يشارك من قبل.



وتابع: نشكل خطورة بواسطة العديد من اللاعبين ومن مراكز مختلفة. هذا أمر إيجابي حقا. يمكنك أن ترى أن اللاعبين كانوا يبحثون عن (غابرييل جيسوس) لمنحه الكرة ليسجل أيضا.



ولم يستطع جيسوس التسجيل لكنه صنع هدفين بأداء رائع ساهم في استعادة أرسنال صدارة الترتيب متفوقا بنقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب.



وأضاف أرتيتا: إنه أمر رائع (أن نكون في الصدارة)، كنا ندرك أنه تنتظرنا مباراة صعبة، من الصعب دائما الفوز في هذا الدوري وكنا نعلم أنها لن تكون مواجهة سهلة بعد السفر (للمشاركة في الدوري الأوروبي في منتصف الأسبوع). لعبنا بشكل جيد وسجلنا بعض الأهداف الرائعة.



وختم: كان من المهم (التسجيل مبكرا)، فهذا يعزز الثقة ويصنع أجواء رائعة في الملعب.

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