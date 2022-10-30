تطورات الحالة الصحية للاعب أرسنال الذي طُعن بسكين

خرج الإسباني بابلو ماري المعار من أرسنال الإنجليزي إلى مونزا الإيطالي من المستشفى يوم الأحد، بعد تعرضه للطعن خلال هجوم بسكين مميت في "سوبر ماركت".

وخضع المدافع البالغ 29 عامًا، والذي أعير إلى مونزا هذا الصيف، لعملية جراحية في مستشفى نيغواردا في ميلانو يوم الجمعة لإصابته بجروح في الظهر أثناء تسوقه مع زوجته وابنه ليلة الخميس.

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وقال مونزا الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخه في بيان إن ماري "عاد إلى منزله وسيبدأ الآن فترة راحة كاملة".

كان ماري واحدًا من عدة أشخاص تعرضوا لهجوم في سوبر ماركت "كارفور" في أساغو، في ضواحي ميلانو في شمال إيطاليا، من قبل رجل في الـ46 من العمر يعاني وفق الصحافة من مشاكل نفسية الذي قتل رجلاً بعد أن انتزع سكينًا من أحد الأرفف.

وأصيب أربعة أشخاص آخرون على يد الرجل الذي ألقت الشرطة القبض عليه، بعد أن تم نزع سلاحه من قبل مدافع نابولي وإنتر ميلان السابق ماسيمو تارانتينو.

وطالب مدير النادي أدريانو غالياني في تغريدة تأجيل مباراة مونزا مع ضيفه بولونيا الاثنين إلى موعد لاحق لكن المباراة ستقام في أوانها.