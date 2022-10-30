راشفورد يهدي مانشستر يونايتد الفوز بهدفه الـ100

على ملعب "أولد ترافورد" وبمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسياً، واصل مانشستر يونايتد مشواره الجيد في الآونة الأخيرة بتغلبه على ضيفه وست هام 1-صفر، وذلك بفضل راشفورد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 بالرأس بعد عرضية من الدنماركي كريستيان إريكسن، مسجلاً هدفه المئة بقميص "الشياطين الحمر" ليصبح اللاعب الرقم 22 الذي يحقق هذا الأمر والأول منذ واين روني عام 2009.

وخاض المدرب الهولندي إريك تن هاغ اللقاء ضد الضيف اللندني بمشاركة رونالدو أساسياً في خطوة تصالحية مع البرتغالي الذي استبعد عن مباراة المرحلة الماضية ضد تشيلسي (1-1) عقاباً على مغادرته الملعب قبل نهاية لقاء المرحلة التي سبقتها ضد توتنهام (2-صفر).

مادة اعلانية

وعاد رونالدو إلى الفريق الخميس وساهم في قيادته إلى ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" بتسجيله الهدف الثالث في الفوز الكبير على شيريف تيراسبول المولدافي 3-صفر في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، ثم بدأ أساسياً الأحد للمرة الثالثة فقط في "برميرليغ" هذا الموسم.

وبمحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الخامسة توالياً في سلسلة تضمنت أيضاً ثلاثة انتصارات في "يوروبا ليغ" منذ الخسارة الأخيرة أمام الجار مانشستر سيتي 3-6 في المرحلة التاسعة، رفع يونايتد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة في جعبته، فيما تجمد رصيد وست هام بقيادة المدرب السابق لفريق "الشياطين الحمر" الاسكتلندي ديفيد مويز، عند 14 في المركز الثالث عشر بعد تلقيه الهزيمة السابعة للموسم.