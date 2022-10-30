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رونالدو
رونالدو ليس سعيدًا في مانشستر يونايتد

رونالدو يتألم: عودتي إلى مانشستر يونايتد "كارثية"

العربية.نت
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وصف الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عودته إلى مانشستر يونايتد بـ"الكارثة"، وذلك خلال كتاب سيُصدر الشهر القادم عن مسيرة الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات.

وعاد رونالدو مجددًا إلى صفوف الفريق الذي بدأ معه رحلته الأوروبية في أغسطس 2021، كان هدافًا للفريق بالموسم الأول لكن الموسم الثاني لم يسر كما أراد في ظل عدد من المشكلات التي واجهها بداية من رغبته بالرحيل بسبب عدم مشاركة الفريق الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا وحتى عدم اعتماد المدرب الهولندي إريك تن هاغ عليه بشكل أساسي وجلوسه على دكة البدلاء.

وذُكر في الكتاب الذي سيتم إصداره في نوفمبر أن رونالدو لم يكن سعيدًا خلال ولاية المدرب رالف رانغنيك، وقال لأحد مسؤولي النادي إن ما يحدث تحت قيادة المدرب الألماني يشبه "الكارثة".

وأضاف: رونالدو أصيب بالإحباط بسبب عدم الاستثمار وتجديد مركز تدريب الفريق، وشعر بالغضب من أن حال منشآت النادي لم يتغير منذ رحيله إلى ريال مدريد في 2009.

وتابع: صُدم رونالدو من قلة عدد لاعبي الفريق الذين أظهروا التزامهم بالجدية في تدريبات اللياقة من أجل البقاء في حالة بدنية لائقة.

وسجل اللاعب البالغ من عمره 37 عامًا، 27 هدفًا خلال 51 مشاركة مع الفريق الإنجليزي بجميع المسابقات منذ عودته من يوفنتوس الإيطالي.

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