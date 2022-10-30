شركة طيران تسخر من ليفاندوفسكي بسبب برشلونة

سخرت شركة طيران بطريقتها الخاصة من المهاجم البولندي روبرت ليفانوفسكي لاعب برشلونة، عقب خروج فريقه من دوري الأبطال على يد بايرن ميونخ الألماني ناديه السابق.
وأرسلت الثلاثية التي أحرزها لاعبو البايرن الفريق الكتالوني إلى الدوري الأوروبي، بينما صعد النادي الألماني رفقة إنتر ميلان الإيطالي إلى الدور التالي.
وباع بطل ألمانيا ليفاندوفسكي إلى برشلونة مطلع الموسم الحالي بعدما ضغط الأخير من أجل الرحيل عن النادي البافاري، مقابل ما يقارب 45 مليون يورو.
ونشرت شركة "رايان إير" الإيرلندية عبر حسابها على "تويتر" صورة لتذكرة طيران باسم ليفاندوفسكي متجهة من برشلونة وعائدة إلى ميونخ، معلقةً: هل اتخذ اللاعب القرار الخاطئ بالانتقال إلى برشلونة وترك بايرن ميونخ؟ ننصحك بالتوجه إلى المطار مبكرًا يا ليفا.
وسجل اللاعب 18 هدفًا خلال 17 مباراة بالقميص الأزرق والأحمر بجميع المسابقات هذا الموسم.
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