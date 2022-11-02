أرتيتا يرد على أنباء تدريبه لبرشلونة

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، إنه فخور وسعيد للغاية بقيادة فريقه رغم التقارير التي ربطته بتدريب برشلونة، كما أشاد بما وصفه بالعمل الهائل من المدير الفني الحالي للفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز.
وفاز أرسنال بعشر مباريات من أصل 12 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، كما أن الفريق سيضمن صدارة مجموعته بالدوري الأوروبي حال فاز على زيوريخ السويسري يوم الخميس.
ومع الأداء المميز الذي يقدمه أرسنال، ارتبط اسم أرتيتا بالانتقال لتدريب برشلونة، حيث يعاني مدربه الحالي تشافي من الضغوطات الهائلة بعدما فشل في قيادة الفريق إلى التأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
غير أن أرتيتا أكد أنه يركز بشكل كبيره على دوره الحالي في أرسنال وقال: ما يمكنني قوله هو أنني فخور للغاية وسعيد بالمكان الذي أتواجد به حاليا، الآن أعتقد أن برشلونة في طريق جيد للغاية.
وأضاف: أعتقد أن الفريق يملك مدربا رائعا وهو أسطورة حقيقية في الفريق ورفع مستوى الفريق، ويجب أن تحترم ذلك.
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