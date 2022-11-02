اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المولودية
جماهير الفريق

إدانة مسؤولين سابقين لمولودية الجزائر بالسجن النافذ

الجزائر - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أدان القضاء الجزائري، يوم الأربعاء، مسؤولين سابقين في نادي مولودية الجزائر لكرة القدم بالسجن النافذ على خلفية اتهامهم بالفساد، وفقا لتقرير إخباري.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية في موقعها الإلكتروني، أن محكمة الجنح بالشراقة في العاصمة الجزائرية، أصدرت عقوبة السجن النافذ لعامين في حق عمر غريب، المدير العام الأسبق للفريق مع تغريمه نحو 7 آلاف دولار.

وأوضح ذات المصدر أن نفس الحكم صدر في حق رئيس أسبق لمجلس الإدارة، بالإضافة لمحافظ الحسابات، ورئيس دائرة المالية، ورئيس مصلحة الوسائل العامة بشركة مولودية الجزائر.

كما كشف أن المتهمين توبعوا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير، وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أختام صحيحة عن طريق الغش.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الديمقراطيون خططوا لعدم ظهور بايدن في الفعاليات الانتخابية الديمقراطيون خططوا لعدم ظهور بايدن في الفعاليات الانتخابية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط