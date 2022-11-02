إدانة مسؤولين سابقين لمولودية الجزائر بالسجن النافذ

أدان القضاء الجزائري، يوم الأربعاء، مسؤولين سابقين في نادي مولودية الجزائر لكرة القدم بالسجن النافذ على خلفية اتهامهم بالفساد، وفقا لتقرير إخباري.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية في موقعها الإلكتروني، أن محكمة الجنح بالشراقة في العاصمة الجزائرية، أصدرت عقوبة السجن النافذ لعامين في حق عمر غريب، المدير العام الأسبق للفريق مع تغريمه نحو 7 آلاف دولار.

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وأوضح ذات المصدر أن نفس الحكم صدر في حق رئيس أسبق لمجلس الإدارة، بالإضافة لمحافظ الحسابات، ورئيس دائرة المالية، ورئيس مصلحة الوسائل العامة بشركة مولودية الجزائر.

كما كشف أن المتهمين توبعوا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير، وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أختام صحيحة عن طريق الغش.