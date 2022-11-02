الزمالك يفقد نقطتين بالتعادل مع إنبي

امتلك الزمالك، الذي خسر 2-صفر أمام الأهلي في كأس السوبر المحلية يوم الجمعة الماضي في الإمارات، فرصة لتقاسم القمة مع الاهلي الذي فاز على الداخلية في وقت لاحق من يوم الأربعاء، لكنه استقبل هدفا قرب النهاية ليتعادل مع إنبي.



وتقدم أحمد سيد (زيزو) بهدف للزمالك من ركلة جزاء قبل الاستراحة، بينما أدرك إنبي التعادل بواسطة أحمد حسين (كالوشا) بضربة رأس قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق.



ولدى الزمالك سبع نقاط من ثلاث مباريات ويأتي ثالثا، بينما بات رصيد إنبي نقطتين من أربع مباريات ويبقى دون أي فوز هذا الموسم.



مادة اعلانية