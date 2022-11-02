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موسيالا
سجل موسيالا عشرة أهداف في كل المسابقات هذا الموسم

شفاينشتايغر: موسيالا يجب أن يكون أساسياً في كأس العالم

برلين - د ب أ
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كشف باستيان شفاينشتايغر لاعب خط الوسط السابق بالمنتخب الألماني لكرة القدم، أن النجم الشاب جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ يجب أن يكون له مكان أساسي في المنتخب الألماني خلال كأس العالم 2022.

وقال شفاينشتايغر المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" نشرتها يوم الأربعاء: جمال موسيالا يجب أن يشارك، سيكون اللاعب الحاسم بالنسبة لنا. لديه مهارات لا نظير لها في المنتخب الألماني.

وأضاف: يمكنه تسجيل الأهداف وصناعة اللعب، وأكثر ما أحبه، هو أنه يدافع جيدا.

وأصبح موسيالا، الذي يبلغ من العمر 19 عاما فقط، عنصرا أساسيا في صفوف بايرن ميونخ هذا الموسم.

وحتى الآن في الموسم الحالي، سجل موسيالا عشرة أهداف وصنع ثمانية أهداف أخرى في كل المسابقات.

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