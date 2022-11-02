فؤاد يتألق ويقود الأهلي للفوز برباعية في الدوري المصري

تألق كريم فؤاد وسجل هدفين وساهم في هدفين إضافيين ليقود الأهلي للفوز 4-1 على الداخلية ويحقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط ليتقاسم القمة مع الاتحاد السكندري بنفس رصيد النقاط والأهداف، وتجمد رصيد الداخلية في المركز 16 برصيد نقطة واحدة.

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وبدأ فؤاد، الذي اعتاد اللعب في مركز الظهير، المباراة كجناح وصنع الهدف الأول لمحمد شريف في الدقيقة الثانية بعدما أرسل عرضية حولها زميله في شباك رضا السيد، وبعدها بأربع دقائق سدد كرة بقدمه اليسرى ردها الحارس وتابعها حمدي فتحي ليأتي الهدف الثاني.

وقلص الداخلية الفارق في الدقيقة 13 عن طريق فانوم ألفريد، الذي تابع تسديدة مرتدة من الحارس محمد الشناوي.

وفي الشوط الثاني ارتدى فؤاد، الذي سجل هدفا أمام الزمالك بعد المشاركة كبديل في كأس السوبر المحلية يوم الجمعة، ثوب الهداف وسجل هدفين كان أولهما في الدقيقة 48 حين استلم تمريرة رائعة من محمد مجدي (قفشة) جعلته ينفرد بالحارس ويسدد داخل الشباك.

وبعدها بخمس دقائق، تلقى فؤاد تمريرة أخرى من قفشة وسدد من لمسة واحدة بقدمه اليمنى من مدى قريب داخل المرمى.

وكاد فؤاد أن يواصل الإبداع ويسجل ثلاثية بعدما تلقى استقبل تمريرة قفشة ومهدها لنفسه ثم سدد ببراعة داخل الشباك، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب التسلل بفارق ضئيل.