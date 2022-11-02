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فيرنر
فيرنر خرج من مباراة فريقه مصابًا

فيرنر ينضم إلى قائمة ضحايا إصابات ما قبل المونديال

برلين - فرانس برس
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خرج مهاجم لايبزيغ ومنتخب ألمانيا تيمو فيرنر من مباراة فريقه ضد شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن منافسات الجولة السادسة الاخيرة من دوري أبطال أوروبا، مصاباً في كاحله الايسر الاربعاء وذلك قبل أقل من ثلاثة اسابيع من بداية المونديال.

وتعرض فيرنر للاصابة في الدقيقة 13 اثر كرة مشتركة وتدخل عنيف مع قائد شاختار تاراس ستيباننكو.

حاول فيرنر الاستمرار في اللعب قبل أن يشير باتجاه مقعد البدلاء بضرورة تغييره.

ويعتبر فيرنر (55 مباراة دولية مع 24 هدفاً) قلب الهجوم الصريح الوحيد في صفوف منتخب بلاده الى جانب زميله كاي هافيرتز، وتأتي اصابته في وقت صعب لالمانيا قبل أقل من 3 اسابيع من انطلاق مونديال قطر (من 20 الحالي الى 18 ديسمبر).

ويخوض المنتخب الالماني اولى مبارياته في المونديال ضد نظيره الياباني في 23 الحالي.

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