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ميسي
ميسي عقب نهاية اللقاء

ميسي يكشف عن معاناته النفسية بعد خسارة نهائي كأس العالم

العربية.نت
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كشف الأرجنتين ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني عن معاناته عقب خسارة فريق بلاده لنهائي كأس العالم في البرازيل عام 2014.

وكان ميسي جزءًا من الفريق الذي انهزم على يد نظيره الألماني بهدف دون رد سجله غوتزه على عشب ملعب "ماراكانا" التاريخي في ريو دي جانيرو.

وقال فابيان سولديني الوكيل الأسبق لليو خلال حديثه مع صحيفة "infobae" الأرجنتينية: زرته في منزله، بعد 10 أعوام لم نرى خلالها بعضنا البعض.

وتابع: قال لي: فابي، ظللت أعاني خلال نومي وأستقيظ فجأة في الليل وأنا أتذكر أحداث هذا النهائي في البرازيل لمدة عام كامل، لم أعرف طعم النوم، لا أستطيع نسيان ما حدث، إنه يطارد تفكيري.

وأكمل: ما حدث لميسي طبيعي بسبب حبه الشديد لمنتخب بلاده، حبه الأعظم ليس برشلونة أو نيولز أولد بويز، بل الأرجنتين.

وانتهت العلاقة بين ميسي وفابيان في 2005 نظرًا للتغيرات الكثيرة التي حدثت بمسيرة الأول حينها، لكن صداقتهما لا تزال مستمرة.

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