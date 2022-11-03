إصابة جديدة في صفوف المنتخب الإنجليزي قبل كأس العالم

يخشى غراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم من عدم جاهزية بن تشيلويل، مدافع فريق تشيلسي، بعدما خرج مصابا في مباراة الفريق أمام دينامو زغرب الكرواتي، قبل 19 يوما فقط من خوض المنتخب الإنجليزي لحملته في كأس العالم.

وكان برونو بيتكوفيتش سجل هدف التقدم لدينامو زغرب في الدقيقة السابعة في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء ولكن رحيم سترلينغ سجل هدف التعادل في الدقيقة 18، قبل أن يسجل دينيس زكريا هدف الفوز في الدقيقة 30 في مشاركته الأولى مع تشيلسي.

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واحتفل لاعبو تشيلسي بالفوز في صمت بعد نهاية المباراة، وذلك بعد أن خرج تشيلويل من ملعب ستامفورد بريدج بمساعدة الجهاز الطبي للفريق عقب إصابته في أوتار الركبة.

واعترف بوتر أن إصابة الظهير الأيسر تبدو "غير رائعة" وتترك شكوكا لدى تشيلسي والمنتخب الإنجليزي بشأن جاهزيته.

وقال بوتر عن إصابة تشيلويل بعد الفوز 2 - 1 في دوري الأبطال: ليست رائعة، توقفه بهذه الطريقة عندما استدار -ليس شيئا إيجابيا في هذه اللحظة.

وأضاف: إنها ضربة موجعة لنا بعد مباراة إيجابية، أن تشاهده ينسحب بمثل هذه الطريقة ليس مشهدا رائعا.

وأكد: تمنينا أن تسير الأمور بشكل جيد عندما أخضعناه للأشعة، يمكن ألا تكون إصابة خطيرة، ولكن بكل وضوح نشعر بخيبة أمل.