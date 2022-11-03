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فيرنر
فيرنر ينضم لقائمة مصابي كأس العالم

الإصابة تبعد المهاجم الألماني فيرنر عن المونديال

العربية.نت
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أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم الخميس غياب مهاجمه الدولي تيمو فيرنر عن نهائيات كأس العالم المقررة في قطر بسبب إصابة في كاحله الأيسر.

وتعرض فيرنر إلى الإصابة الأربعاء خلال مباراة فريقه أمام مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني (4-صفر) في وارسو في الجولة السادسة الأخيرة من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في خبر سيئ لمدرب المنتخب الألماني هانسي فليك الذي يستعد للإعلان عن التشكيلة النهائية من 26 لاعباً للعرس العالمي المقرر في الفترة بين 20 نوفمبر الحالي و18ديسمبر المقبل.

وقال لايبزيغ في بيان: لسوء الحظ، أظهرت الفحوصات التي خضع لها اليوم في لايبزيغ إصابته بتمزق في الكاحل الأيسر وبالتالي سيغيب حتى نهاية 2022".

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