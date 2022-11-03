الكوري سون مهدد بالغياب عن المونديال

أعلن توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء أن مشاركة سون هيونغ-مين مهاجم كوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم قد تكون محل شك حيث سيخضع لجراحة لعلاج كسر في الوجه.



وأصيب سون (30 عاما) في منتصف الشوط الأول من مباراة توتنهام في دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك مرسيليا عقب اصطدامه بمنافسه تشانسل مبيمبا في كرة مشتركة يوم الثلاثاء.



واحتاج سون إلى علاج لفترة طويلة في أرض الملعب قبل استبداله والسير بصعوبة في النفق المؤدي إلى غرف الملابس.



وقال توتنهام بموقعه على الإنترنت: يمكننا أن نؤكد أن سون هيونغ-مين سيخضع لجراحة لتثبيت كسر حول عينه اليسرى. بعد الجراحة، سيبدأ سون في إعادة التأهيل مع جهازنا الطبي وسنقوم بإبلاغ المشجعين بحالته بشكل أكبر في الوقت المناسب.



وتعتمد آمال كوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم، التي تبدأ خلال أقل من ثلاثة أسابيع، بشكل كبير على سون الذي سجل 35 هدفاً في 104 مباريات مع منتخب بلاده.



وتخوض كوريا الجنوبية البطولة في المجموعة الثامنة مع البرتغال وغانا وأوروجواي.



ولم يذكر توتنهام المدة التي من المحتمل أن يغيبها سون عن الملاعب لكن إصابته تمثل ضربة كبيرة لفريق المدرب أنطونيو كونتي صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز الذي سيواجه ليفربول في المسابقة يوم الأحد المقبل.



ويفتقد النادي اللندني بالفعل المهاجم ريتشارليسون والجناح ديان كولوسيفسكي.

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