بعد تجاوز السرطان.. نوير يتوقع عودته في القريب العاجل

أكد مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا لكرة القدم، يوم الخميس، أنه على وشك العودة للملاعب بعد تعافيه من إصابة في الكتف خلال المشاركة في مباراة مع فريقه بايرن ميونخ الألماني، وذلك قبل أسبوعين فقط من انطلاق كأس العالم.

وصرح نوير لمحطة "آر تي إل" التلفزيونية الألمانية: لقد خضعت لتدريب حراس المرمى المعتاد بشكل طبيعي ومن المحتمل أن أتدرب أيضا مع الفريق غدا. آمل أن يكون كل شيء على ما يرام ويمكنني الاستمرار على هذا النحو.

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وغاب نوير عن المباريات السبع الأخيرة لبايرن في جميع البطولات، لكنه ربما يعود الآن للمشاركة مع الفريق ضد مضيفه هيرتا برلين ببطولة الدوري الألماني (بوندسليغا)، يوم السبت.

ومن المقرر أن يخوض بايرن لقاءين آخرين ببطولة الدوري قبل فترة الراحة التي ستحصل عليها فرق المسابقة، استعدادا لانطلاق المونديال، الذي يُقام في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكان يوليان ناغلسمان، المدير الفني لبايرن، قال عقب فوز الفريق البافاري 2 - صفر على ضيفه إنتر الإيطالي، أمس الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا، إن نوير ربما يعود للفريق، في ظل "إحساسه بشعور جيد".

وقد أعلن نوير يوم الثلاثاء، أنه سبق أن أصيب بسرطان الجلد وخضع لثلاث عمليات جراحية ناجحة في وجهه.

وكشف البالغ من العمر 36 عامًا عن ذلك من خلال بيان صحافي وفيديو على إنستغرام أعلن فيه عن إطلاق منتج خاص للعناية بالبشرة "نيوكي" إلى جانب مواطنته لاعبة كرة المضرب أنجليك كيربر المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى.

قال بطل العالم عام 2014: كلانا لدينا قصة شخصية للغاية عندما يتعلق الأمر بأمراض الجلد. أنجليك مصابة بفرط التصبُّغ الناتج عن الشمس وفي حالتي سرطان الجلد في وجهي، والذي خضعت على إثره لثلاث عمليات جراحية.