فيتوريا يعلن قائمته "المحلية" لمواجهة بلجيكا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة الفريق للمعسكر الذي ينطلق في السابع من نوفمبر الجاري، ويستمر حتى يوم 18 حيث يواجه منتخب بلجيكا في اليوم ذاته.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الخميس، أنه تم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 من الشهر ذاته .

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وقال إن القائمة شملت كل من محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمود جاد في حراسة المرمي ومعهم عمر جابر واكرم توفيق ومحمود متولي وباهر المحمدي وحسام عبدالمجيد ومحمود علاء وحسين السيد وعبد الله جمعة وحمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود حمادة ومحمد مجدي أفشة وعمرو السيسي وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ومصطفي عبد الرؤوف "زيكو" و مروان حمدي و محمد شريف وأحمد ياسر ريان.

ويتواجد منتخب مصر في المركز الرابع والأخير بالمجموعة الرابعة في تصفيات إفريقيا والتي تضم إلى جانبه منتخبات مالاوي وإثيوبيا وغينيا، بفارق الأهداف عن منافسيه.