أوباميانغ "متشوق" للقاء فريقه السابق أرسنال

أكد غراهام بوتر مدرب تشيلسي أن المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ "متشوق" للالتقاء بأرسنال فريقه السابق خلال قمة لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

ويريد بوتر إبعاد لاعبه الغابوني عن الجدل حين يتوق تشيلسي إلى فوز معنوي‭ ‬على أرضه.

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وخرج أوباميانغ (33 عاما) من حسابات مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا في الموسم الماضي لأسباب انضباطية، وجرده من شارة القيادة أولا ثم انتهى عقده قبل انتقاله إلى برشلونة في فبراير.

وسجل أوباميانغ 92 هدفا في أكثر من 150 مباراة مع أرسنال وعاد للدوري الإنجليزي الممتاز في سبتمبر الماضي عبر تشيلسي الذي أحرز له ثلاثة أهداف في 11 مباراة حتى الآن.

وأبلغ بوتر الصحفيين يوم الجمعة: التاريخ يجعل المواجهة مثيرة لأوبا، لكن بات هذا من الماضي ولا أعتقد أننا يجب أن نجعل المباراة تدور حوله.

وأضاف: هو لاعب مهم بفريقنا لكن المباراة تتعلق بالجميع وليس بلاعب واحد، أتفهم الاهتمام حوله بسبب أرسنال، أعتقد أنه يتطلع للمباراة ويشعر بالحماس.

وحقق تشيلسي انتصارا في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع كان في أمس الحاجة إليه بعد كبوة محلية إذ تعادل مع برنتفورد ومانشستر يونايتد قبل خسارة مذلة 4-1 من برايتون أند هوف ألبيون، فريق بوتر السابق.

ويتصدر أرسنال جدول الدوري برصيد 31 نقطة من 12 مباراة بفارق عشر نقاط عن تشيلسي السادس في الترتيب.

وحسن فريق أرتيتا، الذي سحق نوتنغهام فورست 5-صفر مطلع الأسبوع، سجله بشكل كبير في ستامفورد بريدج خلال السنوات الأخيرة، وفاز مرة في آخر زيارتين إلى ملعب تشيلسي.

وتابع بوتر "مؤخرا لم تكن النتائج جيدة" إذ حقق تشيلسي فوزا واحدا في آخر خمس مواجهات أمام غريمه.

وواصل: إنها قمة لندن وأي شيء قد يحدث، نريد أن نتحلى بالايجابية وأن نلعب جيدا وأن ينخرط الجمهور في المباراة.

وخضع مدافع إنجلترا بن تشيلويل لفحص اليوم لتحديد مدى إصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 2-1 على دينامو زغرب يوم الأربعاء، ما يهدد مشاركته في كأس العالم بقطر هذا الشهر.

وأوضح بوتر: سيخضع لفحص آخر في المساء وسيكون هناك تحديث لموقفه، يشعر بحالة جيدة ويدرك الإصابة.

وختم: لن أقول إنني انتظر الأسوأ لكننا شاهدنا طبيعة الإصابة ولا يمكن اعتبار الأمور إيجابية، لكن لحين ظهور نتيجة الفحص من الصعب قول أي شيء.

وعلى الأرجح لن يشارك الحارس كيبا أريزابالاغا مع تشيلسي قبل كأس العالم أما لاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش سيكون ضمن دائرة الاختيارات بعد عودته للتدريبات اليوم.