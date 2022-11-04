كلوب يدافع عن نونيز: صفقة هائلة

أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الجمعة بمهاجم فريقه داروين نونيز بسبب أدائه المتميز، لكنه قال إن لاعب أوروغواي الذي بدأ في تثبيت أقدامه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يمكنه أن يقدم المزيد.

وهز نونيز، البالغ عمره 23 عاما، الشباك في الفوز 2-صفر على نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ليرفع رصيده لخمسة أهداف في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات.

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وقال كلوب للصحفيين قبل السفر لمواجهة توتنهام هوتسبير يوم الأحد: إنه يقطع خطوات كبيرة، هذا اللاعب صفقة هائلة. يشكل خطرا حقيقيا في منطقة العمليات، ويشارك في العديد من الأمور.

وتابع: يوفر دائما خيارا للتمرير له، أو لتلقي كرة عرضية. لقد شارك (ضد نابولي) ولم يلعب وقتا طويلا جدا، لكنه شارك في الهدفين. يحقق تقدما كبيرا.

وخفف الفوز على نابولي الضغط على كلوب، عقب هزيمتين متتاليتين في الدوري ضد نوتنغهام فورست وليدز يونايتد المتعثرين.

وقال المدرب الألماني إنه يتعين الحفاظ على الحماس حتى مواجهة مطلع الأسبوع المقبل ضد توتنهام، المتقدم بفارق عشر نقاط وخاض مباراة أكثر من ليفربول تاسع الترتيب.

وأضاف كلوب: إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا. نعلم أن توتنهام منظم جيدا، ويدافع بمستوى عال، ويجيد الهجمات المرتدة. لقد رأينا قوته الهجومية خلال آخر مباراتين.. الفريق يعيش لحظات جيدة.

وتابع: بعد (خسارة) ليدز كنت في أسوأ حال لكن بعدها انتصرنا على فريق في مستوى مرتفع، وهذا يمنحك دفعة. هذا أمر طبيعي. سنحاول بالتأكيد أن نشعر كما شعرنا بعد مباراة نابولي.

ويغيب لاعب الوسط المخضرم جيمس ميلنر بعد تعرضه لإصابة في الرأس أمام نابولي، لكن جوردان هندرسون يستعد للعودة بعد إصابة طفيفة.

وقال كلوب: تكون غير جاهز للمباريات حين تخضع لبروتوكول العلاج من الارتجاج. هو بخير وهذا ما حدث.

وأكمل: (هندرسون) خاض مران الأمس كاملا بصورة طبيعية، لذا يفترض أن يكون جاهزا. كان شيئا بسيطا، لكنه خطير بما يكفي لعدم المشاركة في المباراة السابقة.

وجمع ليفربول الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني 16 نقطة من 12 مباراة ويتأخر بثماني نقاط عن آخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.