ألميريا.. آل الشيخ المالك الأكثر إثارة

يعد السعودي تركي آل الشيخ الذي قام بالاستحواذ على ملكية نادي ألميريا الإسباني عام 2019 هو أحد مالكي أندية كرة القدم الأكثر إثارة للاهتمام.

ويحل فريق ألميريا الصاعد إلى دوري الأضواء والشهرة "الليغا" الإسبانية ضيفًا على برشلونة يوم السبت في معقل الأخير "كامب نو".

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ولا يعد ألميريا أحد أندية القمة في إسبانيا، إذ قضى النادي الذي أنشئ عام 1989 معظم فتراته في الدرجات الدنيا، ويعيش الآن موسمه السابع بالدوري الممتاز، وكان لأوناي إيمري الفضل في احتلال الفريق لأفضل مراكزه على الإطلاق، الثامن موسم 2007-2008.

تغيرت معاناة النادي صيف 2019 حينما اشتراه رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية الحالي تركي آل الشيخ مقابل 20 مليون يورو.

وقال توني براون، المشجع الإنجليزي الذي يمتلك تذكرة موسمية لحضور مباريات ألميريا، لـ "بي بي سي سبورت": لقد وصل مع الكثير من الوعود حول كيفية اعتزامه الصعود بألميريا إلى الدوري الإسباني ثم المسابقات الأوروبية. وهذا ما دفع الناس إلى الانتباه.

ودعم المالك الجديد وعوده بالتعاقد مع مجموعة غير مسبوقة من اللاعبين، مثل الدولي الشاب الإنجليزي أرفين أبياه مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني من نوتنغهام فورست والمهاجم الأوروغوياني الشاب غير المعروف -حينها- داروين نونيز، بالإضافة إلى تعديلات وتحسينات في البنية التحتية للنادي.

وأضاف براون: لقد أحضر فريق إدارة كامل لإدارة النادي وقام بالكثير من العمل لتحديث الملعب، تم إغلاق الجوانب المفتوحة لذلك يبدو وكأنه ملعب مناسب وهو أكثر راحة.

وتحدث محمد جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي الإسباني والذي عمل سابقًا مع آل الشيخ خلال تجربتهما ببيراميدز المصري حول مشروع ألميريا لصحيفة "إل باييس" الإسبانية قائلًا: ألميريا هو مشروع فردي يمثل رؤية آل الشيخ، إذا تخيلت أن هذا المشروع مثل مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان ، فهذه هي نكتة العام.

وأوقفت جائحة كورونا الموسم الأول لتركي آل الشيخ في رئاسة ألميريا، ما جعله يركز على جعل النادي العنصر المركزي في المدينة بأكملها، وكل شيء يدور حوله.

وتابع براون: خلال الوباء، قدم تركي تبرعات كبيرة من المعدات الطبية للمستشفى المحلي الرئيسي، ومن خلال النادي، قدم مساهمات لبنوك الطعام. لذلك استحوذ على قلوب وعقول المشجعين داخل وخارج الملعب.

وواصل: يرى الناس رجلاً يفي بكلمته، يبذل قصارى جهده لتحقيق ما قال إنه سيفعله، لقد حضر الكثير من المباريات مرتديًا قميص ألميريا. عندما يدخل إلى المدرج، يحظى دائمًا بالتشجيع ويتم ترديد اسمه.

يتولى المهام الفنية في ألميريا حاليًا، الدولي الإسباني السابق "روبي"، ويحتل الفريق المركز الـ13 بـ 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل و 7هزائم.

يبدو المدى القصير للنادي واعدًا حيث يقود المدرب الموهوب روبي فريقًا شابًا وجائعًا، يبحث الفريق عن البقاء ضمن الكبار هذا الموسم، ولكن بعد ذلك قد يغزو النادي الذي يتطور سريعًا المسابقات الأوروبية.



