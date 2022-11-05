أونانا يسعى للتعويض في كأس العالم بعد "خطئه الغبي"

عندما يتولى أندريه أونانا حراسة مرمى الكاميرون في كأس العالم لكرة القدم سيكون مر عام واحد منذ عودته من الإيقاف بسبب المنشطات لكنه ما زال بعيدا عن مستواه.

وعوقب اللاعب البالغ عمره 26 عاما بالإيقاف تسعة أشهر بعد سقوطه في اختبار المنشطات لوجود مادة فوروسيميد في عينة بوله. وتناول الحارس الكاميروني دواء زوجته بعد البحث عن أسبرين لتهدئة الصداع، وتم قبول تفسيره في الاستئناف ليخفف الإيقاف من عام إلى تسعة أشهر.



وقال أونانا في ذلك الوقت: خطأ غبي. لكن لم تعد هناك أي رحمة في كرة القدم، من الواضح أنه لا يُسمح لنا بارتكاب الأخطاء ونعامل مثل الإنسان الآلي (الروبوت). إنه درس صعب.



وجاء الإيقاف في يناير 2021 بينما كان في أوج عطائه مع أياكس أمستردام حيث حجز مكانه بين أبرز الحراس في كرة القدم في أوروبا.

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لكن منذ العودة من الإيقاف لم يشارك أونانا كثيرا، وأصبح احتياطيا أغلب الوقت في أياكس بعد عودته في نوفمبر من العام الماضي حيث بدا واضحا أن الفريق لن يمدد عقده. وبات أونانا يتطلع لانتهاء عقده للانتقال إلى مكان آخر.



ورحل أونانا بالفعل عن أياكس في فترة الانتقالات الصيفية لينضم إلى إنتر ميلان لكنه كان احتياطيا للحارس سمير هاندانوفيتش في الدوري الإيطالي بينما يشارك في التشكيلة الأساسية في دوري أبطال أوروبا.



ورغم ذلك، فإن مشاركة أياكس في دوري الأبطال هي من شهدت تألق أونانا وكان من أعمدة الفريق الذي بلغ الدور قبل النهائي في 2019 قبل الخسارة المؤلمة أمام توتنهام هوتسبير.



ووصف إريك تن هاغ مدرب أياكس السابق الحارس الكاميروني بأنه "يملك موهبة طبيعية، كما أنه رياضي رائع بشكل لا يصدق".



وبدأ أونانا مشواره في أكاديمية صمويل إيتو قبل الانتقال إلى لاماسيا في برشلونة وهو في سن 14 عاما.



وانتقل الحارس الكاميروني إلى أياكس في 2015 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما، وفي الموسم التالي كان في الفريق الأول حيث خاض أكثر من 200 مباراة مع بطل هولندا.



لكن على الجانب الآخر لم تكن مسيرته مع المنتخب جيدة، حيث رفض الانضمام إلى تشكيلة الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية 2017 إذ فضل التركيز مع أياكس على منتخب بلاده وأهدر فرصة التتويج المفاجئ مع الفريق بهذه البطولة.



ومع ذلك، سرعان ما تم التغاضي عما حدث، وشارك في نهائيات أمم افريقيا مرتين منذ ذلك الحين، وتألق مع المنتخب ليقوده إلى التأهل لكأس العالم.