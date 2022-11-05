قبل كأس العالم.. سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

أعلن باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة لوريان يوم الأحد بسبب إصابته بالتهاب في أربطة الكاحل.
ولعب ميسي، الذي سجل 12 هدفا وصنع 14 مع الفريق الفرنسي في كل المسابقات هذا الموسم، كامل مباراة يوفنتوس في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.
وقال باريس سان جيرمان في بيان: سيواصل ليو ميسي تلقي العلاج لعلاج التهاب أربطة الكاحل كإجراء احترازي. سيستأنف المران الجماعي الأسبوع المقبل.
ويغيب كذلك حارس المرمى كيلور نافاس والمدافع بريسينيل كيمبيمبي ولاعب الوسط فابيان رويز بداعي الإصابة ومن المتوقع عودتهم للتدريبات الأسبوع المقبل.
ويتصدر فريق العاصمة الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة من 13 مباراة متقدما بفارق خمس نقاط على لانس صاحب المركز الثاني.
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