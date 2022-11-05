كيريوس يتوصل لتسوية ودية مع مشجعة وصفها بـ "المخمورة"

اعتذر لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس لمشجعة قال إنها لم تكن في كامل وعيها بسبب تأثير الكحول خلال المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون في العاصمة البريطانية في وقت سابق من العام الحالي وتبرع بمبلغ 20 ألف جنيه إسترليني (22750 دولارا) لمؤسسة خيرية اختارتها المشجعة في إطار تسوية ودية لقضية بهذا الخصوص.

واشتكى كيريوس المعروف بسرعة انفعاله لحكم المباراة التي انتهت بهزيمته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في يوليو الماضي قائلا إن هذه المشجعة كانت تتحدث إليه خلال اللعب.



وعندما طلب منه الحكم تحديد المشجعة قال كيريوس: هذه التي تردي فستانا، التي تبدو وكأنها تناولت 700 مشروب.



واتهمت المشجعة آنا بالوس كيريوس (27 عاما) بالتشهير بها عن طريق "ادعاءات متهورة ولا أساس لها" ولجأت للقضاء في أغسطس الماضي قائلة إن أي تعويضات تحصل عليها من القضية ستذهب إلى أعمال خيرية.



واعتذر كيريوس للمشجعة من خلال بيان أصدرته المؤسسة القانونية التي تمثل بالوس في القضية.



وقال كيريوس في البيان: قلت للحكم إن مشجعة التي أعرف الآن أنها تدعى آنا بالوس كانت تشتت انتباهي خلال المباراة معتقدا أنها كانت تحت تأثير الكحول.



وأضاف اللاعب الأسترالي: أقر بأن هذا الاعتقاد كان خاطئا وأعتذر.



وجاء في البيان أيضا: وتعويضا عن ذلك تبرعت بمبلغ 20 ألف جنيه إسترليني لمستشفى جريت أورموند ستريت الخيري بناء على اختيار الآنسة بالوس. لن تصدر عني أي تعليقات أخرى بهذا الخصوص.