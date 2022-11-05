نابولي يفوز على أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

عزز فريق نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على أتالانتا 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز إمبولي على ساسولو 1 - صفر وتعادل ساليرنيتانا مع كريمونيزي 2-2.

وتقدم أتالانتا بهدف سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وتعادل نابولي بهدف سجله فيكتور أوسيمين في الدقيقة 23 قبل أن يسجل إليف إلماس هدف الفوز في الدقيقة 35.

مادة اعلانية

ورفع نابولي رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أتالانتا عند 27 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق ساليرنيتانا مع كريمونيزي 2 - 2.

وسجل هدفي ساليرنيتانا كريستوف بياتيك ولاسانا كوليبالي في الدقيقتين الثالثة و38، فيما سجل هدفي كريمونيزي ديفيد أوكيركي ودانييل كيوفاني في الدقيقتين 12 والأخيرة من اللقاء .

ورفع ساليرنيتانا رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر ورفع كريمونيزي رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز إمبولي على ساسولو بهدف نظيف توماسو بالدانزي في الدقيقة 64.

ورفع إمبولي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد ساسولو عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.