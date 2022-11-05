ودية جديدة للسعودية أمام أيسلندا في أبوظبي

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مباراته الودية الرابعة في معسكره في أبوظبي، يوم الأحد أمام أيسلندا على ملعب محمد بن زايد، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لمونديال قطر 2022 التي تنطلق بعد نحو أسبوعين.

وخاض الأخضر ثلاث مباريات في معسكره الذي بدأ في 17 أكتوبر الماضي، ففاز على مقدونيا الشمالية 1-0، وتعادل مع ألبانيا 1-1، وهندوراس 0-0.

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وتُعدّ مباراة الأحد السادسة بين المنتخبين، ففاز الأخضر مرتين مقابل فوزين لأيسلندا.

وركز المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في الوقوف على مستويات اللاعبين، بهدف التوصل للتشكيل الأمثل التي سيعتمد عليها في المباريات الرسمية.

وساد الارتياح الجهاز الفني بعد تعافي جميع اللاعبين المصابين، حيث التحق الثنائي سلطان الغنام وناصر الدوسري بالمعسكر يوم الخميس، بعد فترة تأهيل في مركز اسبيتار بالدوحة استمرت نحو أسبوعين.

خضعا لتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي، وهو ما ينطبق على المهاجم صالح الشهري الذي شعر ببعض الآلام في الفخذ بعد ودية هندوراس.

وتلعب السعودية التي ستخوض غمار النهائيات للمرة السادسة في تاريخها، في المجموعة الثالثة في المونديال إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا. وحققت في مشاركتها الأولى عام 1994 أفضل نتيجة ببلوغها دور الـ16.