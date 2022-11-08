استدعاء ياسر إبراهيم لودية مصر وبلجيكا

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا يوم الثلاثاء استدعاء ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لمعسكر المنتخب المقام حاليا بالقاهرة في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقررة في 18 نوفمبر الجاري في الكويت.

واستبعد محمود متولي من القائمة، إذ ذكر الجهاز الطبي للمنتخب عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأشعة التي خضع لها أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية بعد شعوره بآلام في العضلة، ليتقرر استبعاد متولي من معسكر المنتخب.

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وانطلق صباح الاثنين معسكر منتخب مصر، إذ جرى الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من السابع إلى 11 نوفمبر والثانية من 13 إلى 18 من الشهر نفسه.