الكوري سون يكشف موقفه النهائي من كأس العالم

أكد سون هيون-مين مهاجم كوريا الجنوبية يوم الأربعاء جاهزيته للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، بعد خضوعه لجراحة هذا الشهر إثر تعرضه لكسر بالقرب من عينه اليسرى.



وأصيب سون (30 عاما) خلال فوز توتنهام هوتسبير 2-1 على أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بعد كرة مشتركة. واحتاج سون علاجا على أرضية الملعب لفترة طويلة قبل استبداله.



وكتب سون على إنستغرام: اللعب لصالح بلدك في كأس العالم حلم يراود الكثير من الأطفال، ويراودني. ليس هناك ما يعادل المشاركة في كأس العالم.



وأضاف: أتطلع بفارغ الصبر لتمثيل بلدي الجميل، أراكم قريبا.



ويحمل القائد سون، الذي سجل 35 هدفا في 104 مباريات دولية، آمال كوريا الجنوبية في كأس العالم التي تنطلق في 20 نوفمبر في قطر.



وتستهل كوريا الجنوبية مشوارها في 24 نوفمبر أمام أوروغواي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضا غانا والبرتغال.

مادة اعلانية