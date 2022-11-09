توتنهام: إراحة كين من أجل كأس العالم ليست وظيفتنا

‬أكد كريستيان ستيليني‭ ‬مساعد مدرب‭ ‬توتنهام هوتسبير أن هاري كين قد يشارك في مباراة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم يوم الأربعاء وأن أي قرار يتخذه النادي اللندني بإراحة المهاجم لن يتأثر بالتزاماته في كأس العالم.



ويواجه توتنهام منافسه نوتنغهام فورست في الدور الثالث في وقت لاحق اليوم بعد أيام من هزيمته 2-1 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ولعب الدولي الإنجليزي كين 90 دقيقة كاملة أمام ليفربول وخاض 20 مباراة مع توتنهام في جميع المسابقات هذا الموسم.



وقال ستيليني: (المدرب) أنطونيو (كونتي) هو من سيتخذ القرار (بشأن مشاركة كين) لأن الفترة الزمنية بين المباراة الأخيرة أمام ليفربول ومباراة اليوم كانت قصيرة لتحليل المطلوب من جهد من اللاعبين في المباراة التالية.



وردا على سؤال إذا كان كين من نوعية اللاعبين الذين يرغب في مشاركتهم في التشكيلة الأساسية في كل مباراة قال ستيليني: بالطبع أريد مشاركة كين في كل مباراة.



وتابع: لكن القرار في يد المدرب كونتي. أعشق كرة القدم وأحب أن أرى كل اللاعبين الموهوبين. هاري كين لاعب موهوب وأتمنى مشاركته في كل مسابقة ينافس فيها توتنهام.



وأكمل: ليس علينا التفكير في كأس العالم. ليست وظيفتنا. مهمتنا رعاية لاعبينا والاستفادة القصوى منهم لخدمة أهدافنا والحفاظ عليهم في الوقت ذاته. لسنا مجانين. علينا اتخاذ القرار الصحيح مع اللاعبين في بعض الأحيان.



وتستهل إنجلترا مشوارها في كأس العالم أمام إيران في 22 نوفمبر.

مادة اعلانية