اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ماني
لم يعلق بايرن على إصابة لاعبه حتى الآن

شكوك حول مشاركة ماني في كأس العالم

ميونخ - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكر تقرير إخباري، يوم الأربعاء، أن نجم هجوم المنتخب السنغالي ساديو ماني سيغيب عن كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أن الإصابة ستبعد ماني عن الملاعب لعدة أسابيع وهو ما يحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

ويتنافس المنتخب السنغالي في مونديال قطر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.

وبسبب الإصابة، خرج ماني، المتوج بلقب أفضل لاعب إفريقي خلال العام، في الدقيقة 20 من المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على فيردر بريمن 6 - 1 مساء يوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

ولم يصدر بايرن ميونخ حتى الآن أي بيان بشأن حالة إصابة ماني (30 عاما).

وقال جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب مباراة الثلاثاء إن ماني"تلقى ضربة في عظمة الهضبة الظنبوبية (قصبة الساق). هي نقطة مؤلمة. وسيحتاج للخضوع للأشعة السينية من أجل معرفة ما حدث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بايدن قد يلجأ لاستخدام الفيتو ضد الكونغرس.. لماذا؟ بايدن قد يلجأ لاستخدام الفيتو ضد الكونغرس.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط