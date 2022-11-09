شكوك حول مشاركة ماني في كأس العالم

ذكر تقرير إخباري، يوم الأربعاء، أن نجم هجوم المنتخب السنغالي ساديو ماني سيغيب عن كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أن الإصابة ستبعد ماني عن الملاعب لعدة أسابيع وهو ما يحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

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ويتنافس المنتخب السنغالي في مونديال قطر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.

وبسبب الإصابة، خرج ماني، المتوج بلقب أفضل لاعب إفريقي خلال العام، في الدقيقة 20 من المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على فيردر بريمن 6 - 1 مساء يوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

ولم يصدر بايرن ميونخ حتى الآن أي بيان بشأن حالة إصابة ماني (30 عاما).

وقال جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب مباراة الثلاثاء إن ماني"تلقى ضربة في عظمة الهضبة الظنبوبية (قصبة الساق). هي نقطة مؤلمة. وسيحتاج للخضوع للأشعة السينية من أجل معرفة ما حدث.