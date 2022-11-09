مدرب الأرجنتين يطلب مساعدة الأندية الأوروبية قبل كأس العالم

طلب ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين من الأندية الأوروبية عدم إشراك لاعبيه غير الجهازين بدنيا في المباريات المحلية قبل بداية نهائيات كأس العالم في قطر هذا الشهر.



وتفتقد الأرجنتين جيوفاني لوسيلسو لاعب وسط فياريال الذي تعرض لإصابة عضلية أثناء مشاركته مع ناديه، كما تترقب مدى جاهزية المدافع كريستيان روميرو والمهاجم باولو ديبالا.



وقال سكالوني للتلفزيون الأرجنتيني يوم الأربعاء: الحقيقة هي أننا نتحاور مع الأندية حتى لا يلعب هؤلاء غير الجاهزين بنسبة 100 بالمئة في مبارياتهم مع أنديتهم، لقد عملنا لنرى إمكانية أن تتركهم الأندية (للانضمام للمعسكر) لكن هذا صعب.



وأضاف سكالوني: سيكون هناك بعض (اللاعبين) الذين لن يلعبوا المباريات القليلة المقبلة كإجراء احترازي، نعلم أنهم بخير، وإنما القرار يتعلق بما هو قادم (كأس العالم) أكثر من أي شيء آخر.



ولم يضم خورخي سامباولي مدرب إشبيلية، الثنائي الأرجنتيني أليخاندرو غوميز وماركوس أكونيا لمواجهة ريال سوسيداد، يوم الأربعاء في الدوري الإسباني.



وقال سكالوني إنه سيقيم "الحالة البدنية" للاعبيه قبل إعلان التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبا.



وتبدأ الأرجنتين رحلتها في كأس العالم بمواجهة السعودية يوم 22 نوفمبر، وتلعب أيضا ضد المكسيك وبولندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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