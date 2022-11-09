مدرب كرواتيا يمزج بين الشباب والخبرة للنجاح في كأس العالم

اختار زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا تشكيلة تمزج بين الشباب والخبرة مؤلفة من 26 لاعبا لخوض كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر في قطر سيقودها لوكا مودريتش ودوماغوي فيدا وتفاخر بمواهب واعدة مثل ياسكو غفارديول.



وتصدرت كرواتيا مجموعتها في دوري الأمم متقدمة على فرنسا بطلة العالم والدنمارك وستدخل وصيفة بطل نسخة 2018 النهائيات في قطر بمعنويات كبيرة.



وتستهل كرواتيا مشوارها في كأس العالم أمام المغرب في 23 نوفمبر، كما ستواجه بلجيكا وكندا في المجموعة السادسة.



وقال داليتش: دوري الأمم رفع بشدة مستوى طموحنا. قدمنا عروضا على أعلى مستوى ونشعر بتفاؤل كبير.



وتابع: لكن هناك منتخبات أخرى لديها مثل هذا الطموح. المباراة الأولى أمام المغرب ستكون في غاية الأهمية.



وأضاف: احتلت كرواتيا المركز الثاني في كأس العالم في روسيا وكان اللاعبون في تلك التشكيلة في أفضل الأندية في العالم. كان بينهم لاعب واحد فقط من الدوري الكرواتي والآن لدينا سبعة أو ثمانية لاعبين.



وختم: ومع ذلك أثق في هذه المجموعة. اللاعبون الشبان محظوظون بوجود هذه الكوكبة من اللاعبين المخضرمين إلى جوارهم لمساعدتهم على التطور. أعتقد أن هذه المجموعة قادرة على تحقيق الكثير من الأشياء.

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