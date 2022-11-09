مغني "كولدبلاي" يتوقع أن يستمر نهائي كأس العالم لـ10 سنوات

توقع كريس مارتن المغني البارز لفريق "كولد بلاي" بطريقة ساخرة وصول الغريمين إنجلترا والأرجنتين إلى نهائي كأس العالم، ثم خوض ركلات الترجيح لعدة سنوات، وقبل أن يحل بعدها السلام على العالم.



وقدم مارتن توقعاته الغريبة بعد إحياء سلسلة من الحفلات الموسيقية في ملعب ريفر بليت في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.



وقال مارتن لبرنامج تيلينوتشي في الأرجنتين، عن البلدين المرتبطين بتاريخ متوتر داخل الملعب وخارجه بما في ذلك حرب جزر الفوكلاند وهدف دييغو مارادونا الشهير الذي سجله بيده: ستصل إنجلترا والأرجنتين إلى النهائي.



وأضاف: ستكون النتيجة النهائية 3-3، وبعدها سيقام وقت إضافي وسيتم تسجيل هدفين ثم نذهب لركلات الترجيح. لن يهدر أي لاعب أي ركلة، لذا سيتعين عليهما القيام بشيء إضافي. ستستمر المباراة لمدة عشر سنوات، وفي النهاية سيقرران تقاسم الكأس بينهما.



وتابع مارتن في مقابلة في وقت متأخر يوم الثلاثاء: بعدها سيشاهد العالم بأكمله ذلك ويقول ‭"‬انتظروا، إنها فكرة رائعة، فلنكن أصدقاء، وستحل الأرجنتين وإنجلترا مشاكل العالم بأسره‭"‬.



وفي ملاحظة أكثر جدية، أشاد المغني بنجم الأرجنتين وقائدها ليونيل ميسي وقال: هو أعظم لاعب على مر العصور، لذا فهذه مزية.

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