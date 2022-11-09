اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
غرينر
دينت بحيازة كمية صغيرة من زيت الحشيش

نقل نجمة كرة السلة الأميركية إلى سجن عقابي روسي

موسكو - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تنقل روسيا لاعبة كرة السلة الأميركية المحتجزة بريتني غراينر إلى سجن عقابي في روسيا، على ما أعلن محاموها الأربعاء، ما أثار تنديدا شديدا من البيت الأبيض.

ونُقلت غراينر التي أدينت بحيازة كمية صغيرة من زيت الحشيش من مركز احتجاز في الرابع من نوفمبر و"في طريقها الآن إلى سجن عقابي"، كما قال فريقها القانوني في بيان.

وأوضح محاموها أن روسيا ترسل عادة إخطارات بنقل السجناء عبر البريد، في عملية تستغرق ما يصل إلى أسبوعين. وأضافوا: ليس لدينا أي معلومات عن موقعها الحالي أو وجهتها النهائية.

وأثارت قضية غراينر غضبا في الولايات المتحدة، مع تواصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع روسيا لاقتراح اتفاق لتحريرها رغم التوتر المتزايد بشأن العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا.

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار أن الولايات المتحدة قدّمت "عرضا مهما" لروسيا لحل قضيتها. وتابعت في بيان "كل دقيقة يتعين على بريتني غراينر أن تتحمل فيها احتجازا غير قانوني في روسيا هي دقيقة طويلة جدا".

وأضافت: فيما تواصل الإدارة العمل بلا كلل لإطلاق سراحها، أمر الرئيس بالضغط على محتجزيها الروس لتحسين معاملتها والظروف التي قد تُجبر على تحملها في مجمّع للسجون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بايدن قد يلجأ لاستخدام الفيتو ضد الكونغرس.. لماذا؟ بايدن قد يلجأ لاستخدام الفيتو ضد الكونغرس.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط