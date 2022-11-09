"اللحظة الأخيرة" تحدد موقف لوكاكو من المونديال

أكد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا أنه يتعين على المهاجم روميلو لوكاكو أن يكون لائقا بما يكفي للعب في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم وإلا لن يتم اختياره.



ومن المقرر أن يعلن مارتينيز عن تشكيلته النهائية لكأس العالم في قطر يوم الخميس وسيترك الأمر حتى اللحظة الأخيرة قدر الإمكان لاتخاذ قرار بشأن مشاركة مهاجم إنتر ميلان الذي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ويجاهد لاستعادة لياقته.



ونقلت صحيفة ليكيب عن مارتينيز قوله: القرار سيتخذ قبل إعلان القائمة مباشرة، يتعلق الأمر بمباريات الدور الأول الثلاث. إذا كان لائقا للمشاركة في واحدة منها سنختاره ضمن التشكيلة. إذا لم يستطع، لن يتم اختياره.



ويخضع لوكاكو لفحوص يومية تحت إشراف أطباء منتخب بلجيكا بعد أن شارك مرتين كبديل مع إنتر منذ أغسطس. وتستهل بلجيكا مشوارها في كأس العالم أمام كندا في 23 نوفمبر قبل أن تلتقي مع المغرب بعد أربعة أيام أخرى وكرواتيا في الأول من ديسمبر.



وأضاف مارتينيز: نشهد بوادر تحسن، لكننا سننتظر حتى إعلان التشكيلة مباشرة لمنحنا المزيد من الوقت.



وختم: علينا تقييم التحسن للمساعدة في تقدير الجدول الزمني لشفائه. إذا كان لائقا بحلول الأول من ديسمبر، فسيكون معنا.

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