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لوكاكو
لوكاكو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا

انضمام لوكاكو لقائمة بلجيكا في المونديال رغم الإصابة

بروكسل - د ب أ
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انضم روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي إلى القائمة النهائية لمنتخب بلجيكا في مونديال قطر، رغم الإصابة.

ويعاني لوكاكو من إصابة في الفخذ الأيسر، تسببت في تراجع مشاركاته مع إنتر ميلان هذا الموسم، حيث ظهر في خمس مباريات فقط.

ولكن رغم ذلك قرر روبرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا ضم لوكاكو لقائمة الـ26 لاعبا التي كشف عنها يوم الخميس.

ويعتبر لوكاكو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا برصيد 66 هدفا، ولكنه قد يشارك في مباراة واحدة فقط بدور المجموعات للمونديال.

وغاب لوكاكو لمدة شهرين في بداية الموسم بسبب الإصابة في أوتار الركبة ثم تعرض لإصابة في الفخذ بعد فترة وجيزة من عودته لإنتر ميلان، الذي يلعب في صفوفه على سبيل الإعارة من صفوف تشيلسي.

ويلعب منتخب بلجيكا ضمن المجموعة السادسة للمونديال إلى جانب كندا والمغرب وكرواتيا.

وفيما يلي قائمة بلجيكا البطولة:

حراس مرمى:

تيبو كورتوا - سيمون مينيوليه - كوين كاستيلز.

المدافعون:

يان فرتونن - توبي ألدرفيريلد - لياندر دندونكر - زينو ديباست - أرتور تيات - فوت فايس.

لاعبو الوسط:

هانز فاناكين - أكسل فيتسل - يوري تيلمانس - أمادو أونانا - كيفن دي بروين - يانيك كاراسكو - تورجان هازارد - تيموتي كاستاني - توماس مونييه.

المهاجمون:

روميلو لوكاكو - ميشي باتشواي - لويس أوبيندا - شارل دي كاتيلير - إيدن هازارد - جيريمي دوكو - دريس ميرتنز - لياندرو تروسارد.

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