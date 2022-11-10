بعد عودته للمنتخب.. حمدالله: وُلدت من جديد

يشعر المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة بأنه "ولد من جديد" وذلك بعد أن استدعاه وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لقائمة الفريق التي ستخوض منافسات كأس العالم 2022.
وتأتي عودة حمدالله إلى لائحة الـ26 لاعبا التي أعلن عنها الركراكي غداة تصريحات إعلامية للاعب قدم فيها "اعتذاره" عن مغادرة معسكر المنتخب في 2019، معتبرا أنها كانت "نقطة سوداء" في مساره.
وقال حمدالله عبر حسابه على موقع "تويتر": حمدلله أن رزقني تمثيل منتخب بلادي ووطني، كأني ولدت من جديد وهذه الفرحة لا توازيها فرحة أخرى مهما كانت.
وتابع: الشكر لكل الجماهير المحبة لحمدالله وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع.
وحمد الله هو ثالث لاعب يعود إلى صفوف المنتخب المغربي منذ تعيين الركراكي مدربا له قبل ثلاثة أشهر خلفا للبوسني وحيد خليلوزيتش، بعد نجم تشلسي الإنجليزي حكيم زياش ومدافع بايرن ميونخ الألماني نصير مزراوي اللذين غابا عن صفوف المنتخب في الأعوام الأخيرة لأسباب انضباطية.
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